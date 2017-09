Nelle gare automobilistiche, quando l’agibilità di una pista viene messa a rischio dalla presenza di un grave incidente, i responsabili del circuito fanno uscire dai box una vettura convenzionale che ha il compito di rallentare la gara e di raggruppare le monoposto una dietro l’altra per alcuni giri, nell’attesa che sia possibile ripartire garantendo l’incolumità dei piloti e delle loro macchine. La vettura, come molti sanno, si chiama “safety car” e quando la safety car entra in pista, di solito,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.