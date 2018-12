Per uscire dalla selva oscura

A Singapore e in Francia è in corso la costruzione di strade e piste pedonali con pigmenti luminosi nell’asfalto, per risparmiare energia e per illuminare il cammino in condizioni di luce scarsa. A Roma la luce in strada è spesso scarsa, come la segnaletica. Il costruttore francese Eiffage ha iniziato a sperimentarlo nella zona di Bordeaux con la collaborazione di OliKrom, una start-up specializzata in vernici fotoluminescenti.