Musei digitali

I musei hanno il problema di prevedere il numero di visitatori e relativi guadagni, quelli capitolini non fanno eccezione. La neozelandese Dexibit usa big data e intelligenza artificiale per permettere ai musei di sapere di più sui visitatori e realizzare piani per soddisfarli. La tecnologia è in uso alla National Gallery (Londra) e allo Smithsonian (Washington). Sul sito dexibit.com l’assessore Bergamo può chiedere una demo.