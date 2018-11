Voto elettronico contro i sabotatori

Negli uffici Atac sono arrivate oltre 700 domande dai dipendenti per fare gli scrutatori al referendum di oggi per liberalizzare il servizio pubblico cittadino cui i dipendenti Atac sarebbero contrari. Scrutatori-sabotatori? Per evitare di mandare gli ispettori Osce, il comune potrebbe comprare macchine per il voto elettronico. Le produce la Bharat Electronics Ltd per le elezioni in India, la “più grande democrazia del mondo”. Non sarà “diretta”, ma funziona.