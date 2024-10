Il Regno Unito che invade l'Olanda per i vaccini anti Covid, e altre stranezze nel libro di Boris Johnson

L'ex premier va all’assalto dei mulini a vento e pubblica tutti i non detti (e i non-fatti) nel suo nuovo libro, "Unleashed". A far notizia non è tanto il racconto di ciò che è stato, ma quello di ciò che sarebbe potuto accadere

Esiste un universo parallelo in cui il Regno Unito invade l’Olanda per impossessarsi dei vaccini anti Covid: non lo si trova in qualche spericolato romanzo distopico, tipo Divided Kingdom di Rupert Thomson (ISBN, 350 pp., reperibile solo usato a 4 euro€), bensì nelle memorie stese – si dice per profitti milionari – da Boris Johnson. La caratteristica del libro dell’ex primo ministro (Unleashed, William Collins, 784 pp., 37,91 euro€) sta nell’aver fatto notizia più per il racconto di quanto sarebbe potuto accadere, questa fantomatica invasione dei Paesi Bassi in stile seicentesco, che per avere svelato quanto fosse davvero accaduto dietro le quinte del potere.



Posso sbagliarmi, ma a mia memoria è la prima volta che le memorie di un politico raccontano dichiaratamente al pubblico un non-fatto. La questione non è tanto se l’attacco all’Olanda fosse davvero stato messo sul tavolo (pare di no), bensì l’evoluzione del gusto dei lettori dei libri di storia dal reale al possibile: un possibile che diventa esso stesso parte integrante del reale, più vero del vero, e come tale perno della narrazione di ciò che è stato poiché sarebbe potuto essere. Siamo anni luce oltre i rossori per i dettagli della vita coniugale in cui si profondeva un Tony Blair in vena di erotismo; in quel caso, i lettori volevano scoprire ciò che di più nascosto accadeva a Downing Street, ed ecco l’ex primo ministro spiattellare la propria vita sessuale. Meno di quindici anni dopo, i lettori sanno già tutto, hanno beneficiato del totale carotaggio della vita di Boris Johnson a opera dei media, quindi non resta loro da scoprire che l’unico recesso inaccessibile del potere: i meandri della testa di chi governa.



Si tratta, a ben vedere, della trasformazione del Don Chisciotte da romanzo in memoriale. Ai tempi di Cervantes, sapevamo che persisteva una distanza fra le balzane convinzioni del protagonista e l’effettiva realtà tristanzuola che lo circondava; ora invece riteniamo che la vera realtà sia quella illusoria, anzi allucinatoria, non presente nel mondo tridimensionale bensì riflessa nella mente di Boris Johnson, intento ad armarsi per partire all’assalto dei mulini a vento.