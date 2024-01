Kant e gli extraterrestri. Cosmopolitica e vite interstellari

Immanuel Kant, filosofo della razionalità e del rigore, credeva nella vita fuori dalla Terra, credeva nell’esistenza degli extraterrestri, o quantomeno si chiedeva, con quella che lui avrebbe definito una “congettura”, perché non avrebbe dovuto esserci vita intelligente in altri luoghi del cosmo. Il libro del filosofo francese Peter Szendy (con la traduzione di Valerio Cianci) non cerca di scoprire cosa pensasse veramente Kant sulla vita aliena, ma usa invece le riflessioni di Kant disperse in tutta la sua opera su questa possibilità per provare a comprendere la necessità del “perché no”, l’urgenza di immaginare un punto di vista assolutamente altro con cui confrontarsi per comprendere la natura umana. Questo discorso ipotetico, che Szendy chiama “filosofinzione” (Jacques Derrida scriveva: “Potremmo dimostrare che tutti i filosofi, a un certo punto, hanno reso la finzione una pietra angolare del loro discorso”), diventa indispensabile perché mette in scena la necessità di un altro con cui confrontarsi, permette di sviare da un paradigma ottuso che ragiona solo con sé stesso e, infine, incarna “una sorta di necessario al di là della ragione umana”.

