“Atto di dolore”, un rarissimo monumento ribaltato a se stessi

Per chi scrive di libri, più che per chi li legge, dover parlare di un romanzo con poca trama e un’unica voce che parla e parla e parla è un sollievo perché si ha a che fare con un solo personaggio; gli altri non sono che sue proiezioni, marionette sul palcoscenico di un puparo che non fa che fornirci e fornirsi immagini nebulose e speculari di sé (che poi in quale altro modo uno può ritrarsi?). Mi sembra questo il caso di “Atto di dolore” di Antonio Gurrado, un raro monumento ribaltato a se stessi che in tempo di narcisismo dilagante fa una sorta di atto ossimorico: mette decenni della sua (breve) vita a scrivere un libro lungo e pieno di parole che probabilmente non leggerà nessuno per intero. Tuttavia proprio per questo attira l’attenzione e il libro appare, al culmine del narcisismo e dell’autoriferimento, come un atto kenotico, di svuotamento-abbassamento, direi persino di annullamento nel fiume infinito delle molte pagine scritte. Una confessione vera e propria, da inginocchiatoio contemporaneo, “un lavorio di sgrossatura dell’anima per diventare ciò che i cattolici normali sono da subito”.

