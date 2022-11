Paura della scienza

Perché, in un’epoca sempre più dipendente dalle innovazioni scientifico-tecnologiche, sembra essere maggiormente diffuso un generale scetticismo nei confronti della scienza? L’opinione pubblica appare infatti come costantemente scissa tra un’ala di fedeli che invocano una “scienza”, intesa però come entità astratta e salvifica, e un’altra prospettiva diffidente e refrattaria ad accettare ogni dialogo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE