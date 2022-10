Il mare come dimensione metafisica dell'avventura

“Uomini e Pesci” di Gianni Roghi, pubblicato nel 1955 da Sperling & Kupfer, è un manuale di caccia subacquea. Il sentirsi a proprio agio nell’acqua vuol dire molto di più del "non averne paura": il non temere l’acqua è sempre una vittoria su uno stato negativo

"La Bibbia”. E’ scritto con un pennarello color oro sulla costa della copertina in tela blu che rilega un piccolo libro. In quanto tale, piccolo, certo non può essere la bibbia canonica. Ma lo è stato per qualcuno. Una bibbia metaforica. Il suo vero titolo è “Uomini e Pesci”, sottotitolo “caccia subacquea”, pubblicato nel 1955 da Sperling & Kupfer. L’autore è Gianni Roghi, giornalista, fotografo, scrittore, campione di caccia subacquea, alpinista, morto nel 1967 travolto da un elefante che stava filmando.