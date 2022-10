Nell’accesa corsa alle ultime elezioni presidenziali francesi, in un momento in cui il candidato di estrema destra Éric Zemmour assicurava che se fosse stato eletto avrebbe bandito, tra gli altri, il nome Mohamed, il più antico e prestigioso premio letterario francese, il Goncourt, è stato assegnato per la prima volta a un autore senegalese: Mohamed Mbougar Sarr, che ha trionfato, contro ogni pronostico, con il suo romanzo intitolato La più recondita memoria degli uomini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE