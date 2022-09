Illuminismo cattolico. La storia dimenticata di un movimento globale

La recensione del libro di Ulrich L. Lehner (Studium, 284 pp., 28 euro)

Potrebbe sembrare soltanto un ossimoro e invece è il titolo di un importante saggio scritto da Ulrich Lehner, docente presso l’University of Notre Dame, nello stato americano dell’Indiana. Mi riferisco a Illuminismo cattolico, un libro molto chiaro e veramente interessante che ha lo scopo di recare un contributo innovativo alla definizione dei rapporti fra la modernità, rappresentata in maniera eminente dalla cultura illuminista, e la fede cattolica. Il punto di partenza dello scritto di Lehner è costituito dal rifiuto della tesi, a lungo dominante fra gli studiosi e tutt’ora assai diffusa, secondo la quale progresso e cattolicesimo sono stati, e ancora oggi si rivelano, del tutto incompatibili, al pari dell’acqua e dell’olio che mai si miscelano, come plasticamente li descrive l’autore nell’Introduzione. Due sono i punti essenziali a cui approda la ricerca di Lehner: innanzitutto, egli si dimostra certo dell’esistenza di un illuminismo cattolico incarnato da numerose rilevanti personalità; in secondo luogo appare ugualmente sicuro che “il cattolicesimo si rapportò con l’illuminismo con metodi e risultati diversi”. In effetti, non pochi intellettuali cattolici si rivelarono fiduciosi nel buon esito del dialogo tra fede religiosa e pensiero moderno e si impegnarono affinché tale risultato positivo si realizzasse. E’ anche vero, tuttavia, che molti non si avvidero dei gravi rischi connessi a un’eccessiva accondiscendenza nei confronti della cultura laica e finirono per “collaborare con lo stato contro il papato”, alimentando di conseguenza la sfiducia di quest’ultimo nei riguardi del nuovo verbo illuminista. D’altra parte, è impossibile dimenticare, fra gli eventi più drammaticamente significativi in tal senso, la persecuzione contro i cristiani che caratterizzò la politica dei rivoluzionari francesi. Quale meta si prefissero gli illuministi cattolici? Questa la risposta di Lehner: “Il loro obiettivo era usare le più recenti acquisizioni della filosofia e della scienza per difendere i dogmi essenziali del cattolicesimo spiegandoli con un nuovo linguaggio e riconciliare il cattolicesimo con la cultura moderna”. Si trattava di un compito difficile ed essi divennero il bersaglio sia degli illuministi non credenti, sia di larghe frange della gerarchia ecclesiastica. Questo cattolicesimo riformatore – afferma Lehner – merita comunque di essere ricordato “con le sue luci e le sue ombre, lasciando al lettore ogni giudizio sul valore di quel progetto”.

