Alle origini delle scienze sociali

Le società, intese come aggregazioni di individui legati da relazioni reciproche e costanti, esistono da che esiste il genere umano. Ma la società in quanto oggetto epistemologico è una “invenzione” più recente, che il professor Lorenzo Infantino ha il merito di ricostruire in questo volume. Tale percorso si sviluppa con la messa a fuoco – da parte di autori come Mandeville, Smith, Hume, e altri – di nuove lenti con cui leggere le interazioni tra gli individui. Essi compresero per primi che gli individui “vivono in una condizione di ignoranza e di fallibilità” e “che ogni azione deve misurarsi con la scarsità di risorse e di tempo”. Ciò implica a sua volta uno slittamento di attenzione dai motivi dell’azione alle sue conseguenze. Ignoranza, fallibilità e scarsità implicano infatti l’impossibilità di progettare intenzionalmente gli esiti delle interazioni sociali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE