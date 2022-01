Il sacro è sempre vivo, anche se a dirlo è una ciarlatana illuminata

La santa vita di un grande peccatore. Era il titolo dell’affresco che Dostoevskij desiderava realizzare, il suo romanzo definitivo, un percorso che comprendesse delitti, conversioni, ricadute nella violenza e nell’estasi di immani imperi economici, rivelazioni che tutto abbracciano e salvano. Di tale cattedrale ci restano solo colonne e navate incomplete, mere frazioni abbozzate nei romanzi dei suoi ultimi anni. Vanni Santoni aveva già posto la sua narrativa in dialogo con quella medesima ambizione ne “I Fratelli Michelangelo” – legato per più di un asse, così come gli altri romanzi e personaggi, al nuovo tassello del suo personale mosaico, “La verità su tutto” (Mondadori), la santa vita di una mistica che forse è una ciarlatana e proprio per questo, in fondo, potrebbe essere davvero un’illuminata.

