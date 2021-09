Una strada serpeggiante e una fabbrica compongono la silhouette di un drago che spira fuoco nella copertina di Dall'inferno, volume che raccoglie due racconti lunghi di Cosimo Argentina e Orso Tosco. La strada non è altro che il Ponte Morandi; la fabbrica, l’Ilva di Taranto con il suo fuoco, quello degli altoforni. Genova e Taranto, due città legate al mare e all’acciaio, diventano luoghi di elezione per raccontare le maniere attraverso cui si manifesta e consuma l’inferno dei viventi in Italia, di cui gli autori, autoctoni delle due città, si sono fatti testimoni nella stesura di questi reportage letterari.

