Bisogna leggere René Girard per capire Fëdor Dostoevskij

A duecento anni dalla nascita di Dostoevskij, Bompiani ripubblica il saggio forse più utile per capirlo, “Menzogna romantica e verità romanzesca” di René Girard. Attraverso una geniale analisi del canone narrativo, Girard descrive i modi in cui gli uomini moderni abbandonano la fede nel trascendente, e proiettano sui propri simili il loro bisogno di modelli. Mentre sviluppano uno smisurato orgoglio, illudendosi di essere liberi, questi uomini sviluppano anche una smisurata idolatria per figure che il livellamento sociale trasforma in temibili rivali; più imitano gli altri, più freneticamente e vanamente provano a distinguersi. Così, quando l’imitazione perversa giunge al parossismo, diventano un’orda uniforme di posseduti, sprofondando in una spirale sadomasochistica e suicida. È quello che succede appunto ai posseduti di Dostoevskij, “I demoni”.

