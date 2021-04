Tenersi caro il Ferlinghetti in braghe e maglietta

Non ho mai letto Lawrence Ferlinghetti d’inverno. Sempre d’estate, moltissimo in primavera. Se è vero che ognuno ha il proprio poeta, anche quando si tratta del medesimo poeta, io mi prendo – mi sono preso – non il Ferlinghetti collettivo, ribelle e un po’ di maniera, ma il Ferlinghetti zingaro e azzurro. Non il Ferlinghetti fondatore di librerie mitologiche, ma il Ferlinghetti in braghe e maglietta, col cappello a visiera e i calzoni fatti su. Il Ferlinghetti di parole che sanno di aria aperta, di sole controsole e di vecchi alberghi parigini di quando lui aveva vent’anni e io – fatti due conti – zero.

