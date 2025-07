Il ballo del mattone al Forte

La capitale della Versilia si conferma eldorado immobiliare, cercando di stare al passo con lo stile di vita dei clienti stranieri in continuo cambiamento

Disponete di 4,5 milioni di euro per la casa delle vacanze? Valutate l’attico di Douglas Atkin, ex Global Head Community di Airbnb. Nel centro di Forte dei Marmi e a due passi dal pradesco bar Principe. Ideale per le vostre feste in terrazza alla golden hour. Vista a 360 gradi sullo spiaggione fortemarmino, sui flutti, sulle Apuane. 150 metri con 2 bagni e 2 camere da letto, e soprattutto terrazza sovrastante di 300 metri, con Jacuzzi, toilette e montacarichi che arriva direttamente dalla strada, permettendovi di non far transitare gli ospiti attraverso l’appartamento. Arredato chiavi in mano, nel tipico stile da albergo 5 stelle, Dubai o Seul o Zurigo, con quegli stilemi del lusso internazionale ricercati da chi è cresciuto facendo fortune rapide e ha imparato il bello non nelle case degli amici d’infanzia, bensì nei 5 stelle dove lo portavano i viaggi di lavoro. L’attico non è mai stato utilizzato da Atkin che, addolorato per la morte improvvisa dell’amato marito, l’ha messo in vendita senza averci dormito nemmeno una notte.

Nel profilo Instagram, Atkin si definisce così: “Airbnb, Purpose, Meetup, Author of The Culting of Brands, several Ad agencies in NY + London. Living La Dolce Vita con due beagles in Italia”. Come spiega su Linkedin, “ha lavorato in Airbnb dal 2012 al 2017, durante gli anni di iper-crescita dell’azienda. Ha guidato lo sviluppo della missione di Airbnb: creare un mondo in cui chiunque possa sentirsi a casa ovunque”. Ed è successo che, dopo varie esperienze nel campo peer-to-peer, Atkin si sia infine sentito a casa in Toscana. E giù con le compravendite milionarie, che in soli 6 anni hanno dato un gran daffare alla filiale fiorentina dell’agenzia John Taylor. “Il cliente straniero cambia spesso stile di vita” dice al Foglio Michela Bracali, che per John Taylor segue le peripezie immobiliari del teorico della disintermediazione. Atkin ha avuto un primo periodo country, 6 anni fa. Magione spettacolare nel Chiantishire. Poi, messa in vendita la villa nel Chianti, ecco una lussuosa casa fiorentina. A seguire, l’acquisto e i lavori del superattico al Forte, e al contempo la vendita della prima casa fiorentina per una nuova sul Lungarno, spettacolare. “A malincuore vendo il nostro splendido appartamento al mare in Versilia. Senza Matteo, non è la stessa cosa. È un posto FOF, quindi se conoscete qualcuno che è adeguato...”, scrive Atkin sul suo profilo Instagram pieno di case possedute, amate, vendute e sicuramente non messe a disposizione della community per la condivisione. Ora si fotografa in una vacanza sul lago di Como, dove già immaginiamo nuovi acquisti FOF, qualsiasi cosa voglia dire (forse Fit-Out Finished, chiavi in mano).

Nel frattempo, in tutta Forte proseguono furibondi lavori di ristrutturazione per depurare le ville in vendita dallo “stile Versilia”, che ai nuovi ricchi, russi e americani, proprio non va giù. Il monopolio dei cantieri multimilionari va al logo nero e caratteri oro, tipo discoteca, dell’impresa Gregorio Villirillo. Origini calabresi, sede a Reggio Emilia, Villirillo ha ristrutturato anche il villone attribuito a Zelensky, che dal 2015 sarebbe in capo a una società cipriota.