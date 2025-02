Ricominciare dai Kardashian a Los Angeles

Nella città degli angeli post incendi, riparte il business immobiliare. La villa della famiglia protagonista di uno dei reality più famosi "Keeping up with the Kardashians" è stata messa in vendita a 13,5 milioni di dollari e con soli 400 mila dollari in più si comprano anche gli arredi iconici

Nei pensieri dei milionari, immaginiamo che non sia al primo posto il sogno di comprar casa a Los Angeles: proprio adesso, con la città carbonizzata nelle zone più belle, per giunta con un destino oscuro tra rischi di terremoti e nuovi incendi. Le ville in salvo, ormai con vista sui tizzoni, nei prossimi anni affacceranno su rumorosi e polverosi cantieri. Eppure, il mercato immobiliare non si ferma. Forse, chi ha visto la propria casa in cenere, investe le restanti immani ricchezze nel ricomprare mansion ancora in piedi. Forse, gli speculatori puntano sui ribassi. Magari, la celebre Brown House di Richard Neutra a Bel Air, un capolavoro del ’55 ristrutturato filologicamente da Tom Ford, che l’ha abitata per 22 anni, verrà scontata dai 33,9 milioni di dollari con cui è stata messa in vendita nel maggio 2024. E’ di pochi giorni fa, invece, l’annuncio più elettrizzante del mercato immobiliare losangelino.

Si vende il celebre villone Kardashian. Celebre perché vi è stato girato per anni il reality madre di tutti i reality, “Keeping up with the Kardashians”. La cifra è in fin dei conti più avvicinabile: 13,5 milioni di dollari. Con soli 400 mila dollari in più si comprano anche gli arredi, va da sé “iconici”. Doppia scalinata, 6 camere da letto, 8 bagni tonitruanti, cucina immensa e mirabilmente attrezzata, piscina con vasca idromassaggio e cascatella, salotti verandati. Interni in stile cinque stelle di Dubai, con micro tocchi da cartello di Medellín. Siamo a Hidden Hills, Colline Nascoste, comunità recintata come l’adiacente Calabasas, versione super rich dell’Olgiata di Roma. A Hidden Hills, evacuata per prudenza senza poi che vi siano arrivate le fiammate dell’incendio, “tengono casa” anche Stallone, Bieber, Madonna e i vari rapper che nel tempo hanno interagito figliando con le sorelle Kardashian, che nella zona posseggono altre decine di ville.

La mansion di circa 900 metri quadrati ora in vendita fu comprata per 4 milioni di dollari dalla matriarca, Kris Jenner, nel 2010, quando era sposata con l’atleta olimpico Bruce Jenner, poi diventato Caitlyn Jenner. Ognuno dei due coniugi aveva quattro figli da precedenti matrimoni, già grandi, più due figlie in comune, Kylie e Kendall. Il reality va in onda dal 2007 e inizialmente verteva sui drammi esistenziali e le litigate delle sorelle Khloe, Kim e Kourtney. Col nuovo villone, sontuosamente ristrutturato e adeguato alle ricchezze stratosferiche raggiunte dal clan, le vicende kardashianiche si sono arricchite di nipotini, divorzi, matrimoni, nuovi business. In breve, ogni sorella è divenuta miliardaria e immobiliarista in proprio, senza intaccare il patrimonio genitoriale.

Nel 2013, il divorzio della matriarca dal marito/papà/patrigno in transizione di genere, ha contribuito a rendere la mansion parte integrante dello show. Il più tenace di tutti i cliché su Los Angeles, un posto senza passato che, come dice il geografo urbano Michael Dear, ha “costantemente cancellato le tracce fisiche di precedenti urbanizzazioni”; dopo il tragico incendio è ancor più vero. Ma il valore della villa Kardashian punta invece proprio sul passato, sull’essere stato al centro dell’immaginario televisivo, facendo la storia dei reality.