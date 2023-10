Sorrentino e Garrone rivali di Oscar e di quartiere

Come faremo adesso? Come faremo cioè ora che anche Matteo Garrone col suo bellissimo e struggente “Io Capitano”, è imbarcato verso gli Oscar, e ove mai – glielo si augura – tornerà a casa con la prestigiosa statuetta, toglierà lo scettro di Gran Regista Nazionale a Paolo Sorrentino? Con questo “coming of age” o come si diceva una volta bildunsgroman, insomma romanzo o film di formazione, designato dall’Italia per la corsa all’Oscar per il miglior film internazionale e già vincitore del Leone d’argento a Venezia, Garrone si accosta pure al tema di “E’ stata la mano di Dio”, due storie che hanno in comune il diventare adulti attraversando i drammi della vita, uno nella Napoli degli anni Ottanta, ragazzo della media borghesia devastato da una tragedia famigliare, l’altro nell’Africa martoriata che sogna l’Italia e a sedici anni conduce un naviglio verso la salvezza.

