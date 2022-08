Il Corviale saudita è green e sostenibile

Schiavitù della novità e dell’innovazione, anche il concetto di città nelle terre del nuovo rinascimento (cit.) deve essere ribaltato per puntare ad attirare i turisti architettonici di domani e gli esaltati del medio oriente futurista. Se non arriveremo a creare civiltà su Marte con le navette di Elon Musk, allora tanto vale farlo nel deserto che fu dei nabatei, con le loro cisterne scavate nell’argilla rossa. Così nasce The Line, una città per nove milioni di abitanti che si sviluppa in lunghezza, per 169 chilometri, sopra il mar Rosso, a sud della Giordania nella regione del Tabouk. Parte del megamialiardario progetto per smettere di dipendere dal petrolio e creare una fonte di reddito alternativa per gli sceicchi, il Saudi Vision 2030. “Civilizational revolution”, dice il sito ufficiale di The Line, che “ridefinisce il concetto di sviluppo urbano e di come dovrebbero essere le città del futuro”.

