Per capire il destino dei  Cinque stelle bastavano gli outfit di Di Maio-Fico-Di Battista

Dove son finiti i tempi in cui la sinistra si criticava perché troppo elegante, gli anni in cui Fausto Bertinotti veniva lapidato per un maglioncino di cachemire (che si difese dicendo “era usato!” e poi iniziarono a regalargliene, anche le operaie, per solidarietà o sberleffo). I tempi in cui lo spin doctor di François Mitterrand, Jacques Séguéla, consigliava al futuro presidente di mettersi degli abiti un po’ più stropicciati, un po’ più consunti, per avere il favore del popolo in campagna elettorale, riservando l’eleganza formale (che gli donava eccome) solo in certe occasioni, come le nozze di Carlo e Diana. Con il nuovo turn-out elettorale in Francia, i membri del nuovo gruppo Nupes sono arrivati al palais Bourbon un po’ troppo casual, tanto che il sociologo Mathieu Bock-Côté ha detto: “Non ci si presenta in maniche di camicia all’Assemblée Nationale”, così come “non ci si presenta in bermuda e infradito a un colloquio di lavoro”. Giubbetti, scarpe da ginnastica e assenza quasi totale di cravatte tra i deputati. Ma echeggiano un po’ i discorsi che si fanno sulla scuola, agli esami universitari, o al liceo su mini short e top crop, o quelle raccomandazioni da boomer sul tagliarsi la barba o non farsi tatuaggi “se vuoi fare carriera”. O le ordinanze comunali antilibertine che vietano di girare in costume sul lungomare. “I vestiti sono un linguaggio, un segnale inviato alla società”, dice il quebecchese.

