Sapore di mare tra elefanti al Forte

In Versilia, per trovare opere che non siano un "pugno in un occhio", bisogna andare verso la spiaggia dove l'arte contemporanea si unisce alla moda, in modo cool e nella sabbia

Tutte le estati la stessa storia “Com’è cambiata Forte dei Marmi!”. Anche qui è arrivato il bonus 110 e si vede ancora qualche impalcatura. Uomini di mezz’età in polo in bici con cagnetti nel cestino, o sacchetti di Bottega Veneta, tra gli oleandri e le focaccine di Valè. Pedalando un adolescente urla “We are vibing!” col padre dietro rassegnato e un po’ imbarazzato. Passeggini Cybex con le ali d’oro, camerieri che aiutano a parcheggiare i Suv di alcune ragazze, magliette e bandiere dell’Ucraina – sta male chiedere dove son finiti tutti i russi che venivano qui?

Tra tutti i pugni negli occhi, quello più grosso sono le “opere d’arte” messe in giro per il centro, arte pubblica o pubblicità di gallerie o incompetenza degli assessori? Boh, sembra Pietrasanta l’anno scorso con i ridicoli tentativi pop di Giuseppe Veneziano – una banana blu gigante, e poi sequela di statue tipo Dante con un Mac o il Papa che fa skate. Terribili. Al Forte invece luglio 2022 tutto animalier, con uno struzzo che nasconde la testa in un cubo di Rubik, o elefanti sollevati con un argano o testone di rinoceronti. Se c’è ironia non si vede, se ci sono messaggi di qualche tipo neanche. Sembra decòr cheap da Maisons du Monde fatto con un algoritmo e una stampante 3D. Non sono nemmeno decenti Instagram opportunity, e infatti manco un selfie quando passano di lì liceali in pareo.