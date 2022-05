I mori di Milano

Schiavi decorativi nella Lombardia e non solo; una controstoria dell’immigrazione e dello schiavismo in una mostra al Mudec

Tra “black lives matter” e i conti col passato coloniale, anche per posizionarsi in polemiche emergenti, ma su situazioni nazionali specifiche, sarebbe interessante andare a vedere una piccola mostra appena aperta presso il museo Mudec di Milano. Si intitola “La voce delle Ombre. Presenze africane nell’arte in Italia settentrionale (XVI-XIX secolo)” e nasce dal reperimento soprattutto di una serie di ritratti di aristocratici che al fianco avevano, sullo sfondo, servitori di colore. Da lì, tutta un’indagine approfondita porta a una controstoria dell’immigrazione e della schiavitù in Italia e in Lombardia piuttosto interessante.