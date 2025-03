La tragedia di Michele di Un posto al sole

Il giornalista rischia la paralisi dopo un tentato omicidio, ma gli amici di Indica continuano a litigare e punzecchiarsi. L'incontro di Rossella con il primario e l'abbraccio di Guido e Mariella

Nella tragedia che sta colpendo Michele e la sua famiglia, con il rischio che possa rimanere paralizzato dopo il tentato omicidio, per fortuna prosegue la scenetta simpatica di Indica con i tre amici, Otello, Raffaele e Renato, che continuano a litigare e punzecchiarsi solo come dei veri amici sanno fare. A dare la notizia di Michele a Guido è invece Mariella, e guarda caso il dramma si trasforma in un abbraccio di riavvicinamento. Rossella invece non ha il coraggio di andare a trovare il padre sul letto d’ospedale, ma in corridoio incontra il primario che beffardo le sorride. Come se non bastasse la mamma di lui inizia a seguirla. Ognuno reagisce al dolore a modo proprio, ed è netta la differenza nel dolore tra Rossella e Silvia. In tutto questo il bar deve pure andare avanti, e Diego e Micaela si arrabattano come possono. Mentre Ferri senza scrupoli è già alla ricerca del sostituto di Michele.