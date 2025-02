Based on a True Story: un mix tra dark comedy e thriller

La storia fa leva, in chiave ironica, sull'ossessione degli americani per il true crime, qui nella declinazione di podcast. Tra i protagonisti, Chris Messina e Kaley Cuomo. La serie in otto episodi disponibile su Rai Play

Un buon mix tra dark comedy e thriller. Questa in breve la descrizione di genere di Based on a True Story, serie in otto episodi da mezz’ora disponibile su Rai Play. La serie fa leva, in chiave ironica, sull’ossessione degli americani per il true crime – qui nella declinazione podcast. Ava Bartlett (Kaley Cuomo), agente immobiliare che fatica a far decollare la sia carriera è sposata con Nathan (Chris Messina), ex promessa del tennis (in una leggendaria partita ha battuto perfino Federer) e aspettano un figlio. Nathan è stato appena demansionato (quasi licenziato, di fatto) e ha perso gran parte dello stipendio; per questo i due versano un una situazione economica precaria. Per un motivo fortuito – la rottura del loro wc domestico – fanno la conoscenza di Matt, un idraulico prestante e che pare molto efficiente. Sullo sfondo, la città è sconvolta dalla presenza di un efferato serial killer che sta mietendo vittime.

L’ultima è una ragazza che lavorava in un pub dove Nathan e Matt erano stati insieme. Ava si interessa al caso di questa giovane – per la passione per il true crime che condivide con le sue amiche tutte più ricche e con più amanti di lei – fino a sospettare che il killer sia proprio Matt. La donna pensa quindi di sfruttare questa situazione a loro vantaggio, dando vita ad un podcast sullo squartatore del Westside con la voce del vero omicida. La serie, prodotta da Peacock (costola streaming di Nbc) riesce a tenere insieme in modo felice ed equilibrato generi diversi, partendo da un concept semplice ma efficace. Il formato breve aiuta a dare ritmo e compattezza agli episodi e la serie ha il pregio di saper giocare, in modo ironico e dolceamaro, su uno stereotipo americano provando a rovesciarne le premesse (secondo una prassi tipica di gran parte della serialità comedy americana). Non sarà una serie indimenticabile ma fa il suo. Ed ha ingredienti davvero per tutti i palati.

Qual è il tono della serie in tre battute?

“La vera forma d’arte americana è l’omicidio”.

“Hai fantasie sessuali su chi compra una casa?”.

“Io so chi sei. Un serial killer. Avrei una proposta da farti”.