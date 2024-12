Aldo Grasso: "L'intervista a Giambruno? Con Del Debbio è facile, l'assoluzione è sicura"

"Paolo Del Debbio è il frate confessore di Mediaset ed è per questo che Giambruno ha disertato Belve di Francesca Fagnani", dice il critico del Corriere

“Il conduttore di Dritto e rovescio è il frate confessore di Mediaset”: è la sentenza inappellabile di Aldo Grasso. Il critico del Corriere che, raggiunto dal Foglio, dice di aver visto Andrea Giambruno da Paolo Del Debbio, sì, ma solo di sfuggita. Di averlo visto quanto basta, ammette, per raccertarsi nel sospetto che sarebbe stato un autogol.

Ma di preciso in cosa ha sbagliato Giambruno, giornalista Mediaset ed ex fidanzato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo scorso anno veniva da quest’ultima piantato in asso a mezzo Instagram? Antonio Ricci – e cioè Striscia la Notizia (Canale 5) – lo aveva scotennato trasmettendo i fuori onda di ammiccamenti alle colleghe. Paolo Del Debbio – ovvero Dritto e rovescio (Rete 4) – gli concede, oggi, un auto da fé. L’occasione di riabilitarsi coram populo e, chissà, forse anche agli occhi di lei. Agli occhi di Meloni che, sostiene Grasso, “non può non aver acconsentito a tutto”. E sarà dunque in questo metodo Mediaset l’errore? Sarà forse – chiediamo ad Aldo Grasso – nell’averlo sulle prime umiliato, il giornalista dipendente Mediaset Andrea Giambruno, e nell’averlo poi restituito al corpo sociale con un’intervista tenera? Tanto tenera quanto perfidi furono i fuori onda? “Beh, Del Debbio che dice a Giambruno ‘io per te sono un fratello maggiore’ è esaustivo di quanto lo studio fosse accomodante. Insomma, era una confessione con assoluzione assicurata”. Inizialmente, secondo indiscrezioni, pare che Giambruno dovesse andare a “confessarsi” in Rai, da Francesca Fagnani, a Belve. “Sì. Per farsi sbranare”. È per questo che ha virato su Rete 4? “Da Fagnani ne sarebbe venuto fuori massacrato. E questo avrebbe sancito, credo, la rottura definitiva”. Rottura con chi? Con Mediaset? Con Meloni? “Immagino con entrambi”.

Sicché Giambruno – che con Del Debbio ha comunque tirato su il 6,6% di share – non è stato trattenuto da Mediaset per questioni, diciamo, di ragione sociale. Bensì diplomatiche. È così? “Penso che lo share non c’entri nulla. Piuttosto, c’entra la precisa volontà di chiudere il cerchio e risanare la ferita inferta da Striscia. Peccato, comunque, per le scuse di Giambruno…”. Peccato? “Ripetute talmente tante volte da risultare vane”.