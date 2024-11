Le coppie di Un posto al sole: Eugenio e Viola, Damiano e Rosa. Torneranno insieme?

Eugenio ama ancora Viola: finalmente lo confessa alla collega che ha frequentato per qualche mese. Ora tutti i fan di Upas sperano che i due possano ricucire la loro relazione

Mentre Viola continua a chiamare l’ex marito per accordarsi su come tenere il bambino a Natale, lui la ama ancora. E lo confessa finalmente alla collega con cui da qualche mese aveva cominciato una nuova relazione. E chissà se, come tutti gli appassionati di Upas sperano, Eugenio alla fine tornerà con Viola e Damiano con Rosa. Apoteosi e regali di Natale per tutti i fan della soap.

Nel frattempo Guido è sempre più immaturo nel suo ruolo di genitore, anteponendo la nuova fiamma al figlio. Mentre Michele Saviani inizia ad avere diversi sospetti sulla liceità del nuovo sponsor della radio. Ne parla con Filippo, ma servono delle prove. E Alice, nonostante le vicissitudini già subite, continua a mentire a tutti. Dimostrando di essere davvero una ragazzina viziata e deludendo le aspettative di chi aveva posto fiducia in lei.