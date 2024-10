Immaturità e scuse opportuniste in Un posto al sole

Fin quando il quadro clinico di Ferri non sarà abbastanza chiaro, la posizione di Marina e Ida rimarrà in bilico. L'ipotesi di un divorzista all'orizzonte spinge Guido a chiedere il perdono di Mariella, mentre il giovane Nunzio non riesce a sbocciare come adulto responsabile e consapevole

Marina va da Filippo per dirgli di essere indagata. E lui, adesso, le crede. Mentre permangono i dubbi di Diego su Ida, perché lei invece si è offesa per essere stata messa in discussione dal compagno che fino a questo momento l’aveva sostenuta in tutto. E ancora non conosciamo la loro posizione rispetto al reato commesso, finché non è chiaro il quadro clinico di Ferri.

Silvia e Michele invece confessano a Guido che Mariella, dopo gli insulti ricevuti, è intenzionata a rivolgersi a un divorzista. Lui quindi, molto opportunisticamente, va da lei per chiederle scusa. Al Caffè Vulcano invece Nunzio insiste per rifare il locale affidando i lavori a Diana. Mentre Silvia è titubante. A questo punto però tutti i telespettatori si fanno una domanda: ma poi ha restituito i soldi del prestito a Michele? E soprattutto: ma sto ragazzo… quando cresce? Ha la parvenza del bravo ragazzo maturo ma invece tra lavoro e donne è rimasto un ragazzino scapestrato.