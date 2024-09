Berlinguer island, invita Boccia e chiede a Mediaset di spostare il reality

Prima di invitare l'imprenditrice che ha inguaiato Sangiuliano, la conduttrice avrebbe chiesto di spostare Temptation Island, che va in onda su Canale 5 in concomitanza con "Cartabianca". Si sta per assemblare un’altra coppia da osteria

Sono fatte per trovarsi, completarsi, per darsi il braccio come nella poesia di Montale: Bianca Berlinguer invita Maria Rosaria Boccia per fare salire gli ascolti, Boccia va da Berlinguer perché ha ascoltato il governo. Qui l’unico share in ascesa è lo share dello sputtanamento. Attenti, non è una semplice ospitata, quella di Boccia a “Cartabianca”, a Rete 4, la terza intervista esclusiva della “dottoressa” di Pompei, e non è vero neppure che ci sia la strategia di Mediaset, la strategia “cara Meloni, ora ti facciamo vedere noi”. E’ molto peggio: c’è un’altra vanitosa, Bianca Berlinguer, un’altra vantona, categoria Italia, una che dice a Mediaset, “io parlo direttamente con Pier Silvio, Pier Silvio mi ama”, una che per intossicare ascolti pretende l’inaudito.

Prima di trovare la pepita Boccia, Berlinguer avrebbe chiesto, invano, ai vertici di Rete 4 di spostare il programma di maggiore successo delle reti Mediaset, un programma che, per inciso, è già la parodia del caso Boccia-Sangiuliano. Il programma in questione è Temptation Island, va in onda il martedì sera, su Canale 5, proprio in concomitanza con “CartaBianca” di Berlinguer, ed è il format che, si legge, “esplora la forza e la debolezza dei rapporti di coppia: un gruppo di tentatori prova a mettere in crisi relazioni altrui consolidate”. Per usare un termine caro a Boccia, “ricapitoliamo”: su Canale 5 va in onda il format autentico, format osteggiato da Berlinguer, mentre su Rete 4 va in diretta la versione sciué, sciué di Temptation Island, la versione anema, core e Sanguliano. Dispiace dirlo, ma qui l’unico naufragio è il naufragio Italia. L’intervista di Boccia, e lo garantisce Mediaset, non è stata pagata, dato che la pubblicità che ottiene Boccia vale più di qualsiasi altro gettone. A prescindere dalle rivelazioni della non consigliera, c’è un dato televisivo: si sta per assemblare un’altra coppia da osteria, la terza, dopo Berlinguer-Mauro Corona, Berlinguer-Orsini (il dottore Stranamore).

La nuova è questa Berlinguer-Boccia che, scommetteteci, si ritroveranno, scriveranno un libro a quattro mani, forse ospiti al festival del radicchio. Quest’anno, Berlinguer ha lasciato la striscia di acces prime time, sempre su Rete 4, striscia che aveva preteso, e lo aveva raccontato Il Foglio, fosse sgombra di pubblicità. Quest’anno il programma è condotto da Paolo Del Debbio, uno che gli ascolti li fa da suo senza bisogno di doparli, e guarda caso, quest’anno, su Rete 4, è tornata la pubblicità, e per intero. Dato che Berlinguer non si sente abbastanza amata da Mediaset, dato che, come pretendeva in Rai, quando va in onda lei devono essere oscurate tutte le altre reti, per sostenerla, a suo parere, Mediaset doveva spostarle il reality. Per fortuna, almeno questa, non è passata perché Temptation Island paga gli stipendi di Mediaset. Da adesso ci sarà Boccia. Potrebbe perfino concludersi tra sei mesi così: Berlinguer-Boccia-Corona-Orsini che annunciano “lasciamo Mediaset, andiamo a Nove”. Il solo vero Pil che aumenta, è il pil dei mostri.