Truffe d'amore in Un Posto al Sole

La fiducia è una risorsa, ma può trasformarsi in arma se gestita dalle mani sbagliate. Così Costabile ammette di aver sfruttato il suo fidanzamento per motivi meramente economici, mentre Palladini continua il suo burrascoso rapporto con la criminalità organizzata

Le persone non sono mai come te le aspetti, anzi spesso le sorprese ti arrivano proprio da chi non te le aspetti. E quelle che conosci meglio, e di cui hai massima fiducia, possono rivelarsi i peggiori ingannatori. Non è proprio il cliché del vicino di casa che prima di sterminare tutta la famiglia “salutava sempre”, ma mai dire mai. E quindi se in Upas da Alberto Palladini tutti sapevano che non sarebbe mai cambiato, nessuno, si sarebbe aspettato da Costabile che avrebbe truffato la fidanzata.

Manuela si era fatta convincere a chiedere un finanziamento pubblico per un progetto culturale, e lui si era fatto carico di seguire i lavori mentre lei studiava. Ma al ritorno delle vacanze i lavori non iniziati hanno insospettito la ragazza. Alla fine Costabile di fronte a lei e Serena ha dovuto ammettere che ha usato tutto il finanziamento per coprire i suoi debiti. Chi se lo sarebbe mai aspettato? E chi si aspetta invece che è proprio Palladini la spia che ha venduto Edoardo alla camorra?