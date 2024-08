Ecco tutte le serie tv che ci aspettano a settembre

Da The Perfect Couple a Tutto chiede salvezza, passando per la seconda di The Diplomat, L’Amica Geniale e la nuova di Squid Game: ecco cosa ci sarà sulle piattaforme in autunno. Nel frattempo, approfittiamo di questo mese per riposarci gli occhi dalle storie sul piccolo schermo

Agosto è tempo di relax, anche mentale. Tempo per godersi la natura, gli amici e gli affetti. E magari per recuperare qualche lettura (più o meno impegnativa) sotto l’ombrellone o alle pendici di qualche monte. Approfittiamo per riposare gli occhi e svuotarci dalle storie (audiovisive) altrui ma teniamoci anche pronti per alcune delle serie che ci attendono questo autunno. In ordine sparso (e senza pretesa di esaustività), si comincia da settembre con la nuovissima The Perfect couple (Netflix, 5 settembre), miniserie thriller basata sul libro omonimo e con protagonista Nicole Kidman che interpreta una donna che sta per sposare un ricco rampollo.



Ci scappa il morto (ritrovato sulla spiaggia) e tutti diventano sospettati eccellenti. A settembre esce anche la seconda stagione di Tutto chiede salvezza (Netflix, 26 settembre), proseguo (ideale) del romanzo di Daniele Mencarelli ambientato in un reparto di psichiatria, e la quarta stagione di Slow Horses (Apple tv, 4 settembre), già rinnovata per un quinto capitolo. Sempre nell’ottica dei ritorni attesi, a fine ottobre – precisamente il 31 – arriva la seconda stagione di The Diplomat, sempre su Netflix e con protagonista Keri Russel che interpreta l’ambasciatrice Usa a Londra Kathy Wyler.



Arriva poi la serie sulla storia degli 883 – Hanno ucciso l’uomo ragno (Sky e Now), Citadel Diana (Amazon Prime, 10 ottobre), nuovo capitolo della serie spy con protagonista Matilda De Angelis e, in quota Apple tv+, la seconda stagione della godibilissima (ma forse passata un po’ in sordina) Shrinking. A novembre – dopo un primo passaggio americano su Max – arriva il quarto e ultimo capitolo de L’Amica Geniale e probabilmente per quelle date anche The Penguin (Sky e Now), serie in otto episodi interpretata da Colin Farrel che veste i panni della nemesi di Batman. Sempre in casa Sky, arriverà per fine anno anche Dostoevskij, prima prova seriale dei fratelli D’Innocenzo che danno vita a un serial killer con un peculiare marchio di fabbrica.



Passato il pranzo natalizio, il 26 dicembre torna su Netflix la seconda stagione di Squid Game mentre, con l’inizio del 2025, ritroveremo la seconda stagione del dramma distopico (dall’estetica sopraffina) Scissione (Apple tv+, 17 gennaio), il secondo capitolo di The Last of Us e la quarta stagion di The Morning Show. Arriveranno anche M. Il Figlio del secolo (Sky e Now), adattamento della saga letteraria di Antonio Scurati che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, L’Arte della Gioia (Sky e Now), versione filmico/seriale diretta da Valeria Golino del romanzo di Goliarda Sapienza. Dulcis in fundo (ma un fundo assolutamente provvisorio) vedremo il terzo capitolo di The White Lotus, ambientato questa volta in un esclusivo resort della Thailandia. Abbiamo qualcosa da attendere, insomma.