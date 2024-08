L'acceso confronto tra Giulia e Renato in Un posto al sole

Luca peggiora e Giulia, pur mostrando forza, cede e si sfoga con Raffaele. L'arrivo di Renato accende la tensione, portando Giulia a un confronto diretto e senza precedenti, che lascia per una volta l'uomo senza parole

Luca mostra un ulteriore avanzamento della malattia, e anche Giulia che con lui mostra serenità e speranza, ha un cedimento. Va a sfogarsi in lacrime da Raffaele, che prova a consolarla dal dolore. In quel momento citofona Renato, che vedendo la ex moglie ricomincia a sbraitare lamentandosi e accusando tutti come al suo solito. Ma questa volta, per la prima volta, Giulia non ne può più, sbotta, e gli urla di essere diventato un uomo senza umanità. Lasciandolo impietrito e, una volta tanto, senza parole.



In effetti la pesantezza di Renato è fuori da ogni limite, però è così da sempre, cioè dalla prima puntata di ben 25 anni fa, e anche la signora Giulia, dopo essere stata spostata con lui per tanti anni, e mantenendo buoni rapporti, non è che può scoprirlo ora. E poi almeno Renato con il suo modo di fare è simpatico, e tutto sommato alla fine riesce sempre a ricondursi sulla strada della ragionevolezza, anche perché lo prendono tutti in giro. Mentre Giulia, la vera ghigliottina della soap, si prende sempre troppo sul serio tanto da diventare noiosa.