Mentana da Fazio smentisce le voci sul suo passaggio al Nove. "Stasera è vero, ma solo per mezz'ora"

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 24 marzo 2024 commenta ironicamente con Fazio le voci che si sono diffuse nelle ultime settimane sul suo imminente passaggio al Canale Nove. "Oggi finalmente esaudisco il sogno di quelli che dicono Mentana passa al Nove. Per stasera è vero, ma per ora solo una mezz'oretta", scherza Mentana con Fazio che rimarcava il fatto che per lui fosse la prima volta sul Nove. "Ho fatto tutta la tabellina: l'1, il 5, il 7, ora il Nove". "Sappi comunque che dopo il 9 c'è lo zero", dice Fazio. "No, dopo il 9 c'è l'11, non sottovalutarlo", risponde il direttore.

Circa un mese fa Mentana aveva smentito le indiscrezioni su un suo passaggio al gruppo Discovery: "Resto a La7. Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni".