Con Monica Maggioni al Tg1 si è visto solo buon giornalismo

Il Tg1 è una strana bestia. Parlarne bene non viene naturale. Ha sempre affettato una certa ufficiosità politica, per così dire di regime, patinata di quirinalismo e papismo con l’aureola, radunando convenzionalismi e correttismi vari, effetti che lo depauperavano parecchio di senso giornalistico. Il famoso pastone, quando era prolisso e universale, rompeva parecchio le balle. I servizi dal mondo e dall’Europa sapevano di supervelina farnesinesca. Il comprensibile carattere filogovernativo, ci dovrà pur essere qualcuno che offre anche e in bella vista la versione dell’esecutivo, si associava al banalismo sociale e culturale, una Sanremo di successo e pailettes che era sempre e solo Sanremo. Con qualche eccezione, si ricorreva spesso alla concorrenza di Canale 5 e La7, per paura tra l’altro di morire di pizzichi e di noia.

