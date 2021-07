video

"Fammela vedere un secondo". Carrà e Benigni sul palco di Fantastico, alla faccia del #metoo

"Non vorrei morire senza avere visto quell'affare là, solo per capire cosa c'avete voi donne che attira tanto gli uomini". Il comico e l'artista scomparsa oggi, in prima serata su Rai 3 nel 1991