Dopo due anni Salvini le porta i fiori. Lilli Gruber: "Le donne non hanno tutta questa pazienza"

“Sul tavolo c’è un mazzo di fiori che mi ha portato Salvini, grazie”, dice Lilli Gruber presentando il suo ospite a Otto e Mezzo su La7. “Ci ho messo qualche mese, ma ogni promessa è debito”, ribatte lui. "Dopo due anni... le donne non hanno tutta questa pazienza", risponde piccata la conduttrice. “Lo so, ma dopo il Covid dobbiamo essere tutti più dolci, più buoni e più sereni”, chiude Salvini.

L’8 maggio del 2019, l’ultima volta che l’allora ministro dell’Interno andò a Otto e Mezzo, Gruber gli fece notare che non era stato molto educato quando in un comizio aveva urlato di non aver voglia di andare in trasmissione e che si aspettava "almeno un mazzo di fiori di scuse”. Risposta: “Allora le manderò una piantagione di rose e di margherite”.