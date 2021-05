La pasionaria d'oltreoceano

Finalmente la destra ha la sua influencer: la politica si sa non tollera il vuoto, e l'Instagram ancor meno. Ma era chiaro a tutti che per battere i Ferragnez Povia non poteva funzionare, con quel look frusto da Michel Houellebecq della canzonetta; né poteva essere la Cuccarini; non buca il video evidentemente suor Anna Monia Alfieri, la religiosa imbullonata nella trasmissione Quarta Repubblica. Certo aveva qualche possibilità Anna Maria Bernini col suo Instagram psichedelico, ma nessuno oggettivamente può competere con Elisabetta Canalis. Nella sua nuova vita con base a Los Angeles, nelle ultime settimane la show girl è stata protagonista di alcune esternazioni che hanno rianimato il popolo del centrodestra schiacciato dalla silenziosa efficienza del governo Draghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni