L'inconciliabile distanza tra streamer e tv in un video di Sgarbi su Twitch

Ma voi lo guardereste un programma tv in cui non c’è un presentatore, non c’è uno studio, e nemmeno degli autori ma solo contenuti? Probabilmente no. I vostri figli sì, su Twitch, il servizio streaming nato per le dirette dei gamer, cioè teen nerd che si mostrano giocare ai videogiochi, ma che si sono scoperti anche degli aspiranti David Letterman. A volte si segue un format, più simile a un gioco che a uno show, del tipo: prova a non ridere guardando questi video di puttanate virali (la versione squattrinata di “Lol chi ride è fuori”) oppure lo Speed Date (la versione senza né sedie né meridionali muscolosi di Uomini e Donne). Altre volte accendi la cam e sei nella cameretta di Dario Moccia e un gruppo di amici, con relative fandom, e iniziano a parlare di quella volta che si sono cagati addosso, di come amano fare sesso, di come provarci con una tipa. È un po’ lo spogliatoio, un po’ la classe in gita, un po’ l’imitazione inconsapevole di Howard Stern. La distinzione tra professionista e dilettante qui è annullata. Per dire, il Masseo è diventato famoso bestemmiando. È la rivincita dei cazzoni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni