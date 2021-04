Il televoto truffa all'Isola delle "pippe al sugo"

Ilary, la mental coach che tutti vorremmo, ha detto ai concorrenti che devono darsi da fare

Elisa Isoardi eliminata all’Isola dei Famosi. Ma vi pare possibile? No, e infatti non è vero. Siccome non succedeva assolutamente nulla neanche ieri hanno aperto il televoto a caso. Come? Chiedendo ai naufraghi con chi preferiscono stare sull’Isola, e alla fine nessuno voleva stare con Andrea Cerioli (quello che: “Sono certo nessuno mi nominerà, vado d’accordo con tutti”) e Elisa Isoardi (quella che è rimasta sotto la pioggia tutto il tempo a non far spegnere il fuoco). I più buoni e i più bravi non li vuole nessuno. Pensiamoci.

Ilary ha aperto un televoto truffa in cui chiedeva al pubblico chi volesse salvare, o eliminare, o chi lo sa (Wanna Marchi è stata dentro per molto meno) tanto poi contano i voti nello stesso modo in cui le regioni contano i positivi, e il notaio sarà un peluche di foca, e quindi nessuno sta capendo cosa succede e magicamente Cerioli, quello che non aspetta altro che una scusa per andarsene, viene salvato (così che non gli venga la tentazione di abbandonare l’Isola, ma tu guarda!), e Elisa Isoardi (una che non abbandonerebbe il gioco neanche se le dicessero che serve per salvare i bambini poveri nel mondo) finisce sull’altra isola e non fa una piega, anzi la prende tipo se l’avessero spedita al Four Season anziché in un cesso di spiaggia con Britney Spears, cioè Myrea e Vera Gemma che accendono il fuoco con le extension sotto la pioggia. Esistono scatole cinesi con meno doppi fondi.

Siccome è uscita Daniela Martani, sono entrate due nuove concorrenti (il cast dei reality è quella cosa che puoi aggiustare in corsa). Una è la campionessa Isolde Kostner e l’altra è la modella Beatrice Marchetti. La prima fa sembrare il sergente Hartman una specie di Peppa Pig, ha detto: “I fannulloni non mi piacciono: io do il massimo e gli altri devono dare il massimo per me. Così vedrete che andremo d’accordo”. La odieranno tutti, il suo posto sull’altra isola è assicurato, o in un fosso. La seconda ha detto due frasi: “La bellezza salverà il mondo” e “L’occhio vuole la sua parte”. Una lettrice forte del calendario di Frate Indovino. Finalmente una intellettuale.

Iva Zanicchi continua ad avere sonno, Elettra Lamborghini continua ad avere fame, Tommaso Zorzi continua a preoccuparsi della sua fan base, e quindi parla ai naufraghi come fosse l’ambasciatore di Twitter, e dice una delle frasi più paracule della televisione italiana: “Dovete avere rispetto del pubblico”, (prontamente ripetuta da quel pappagallo della Lamborghini). Zorzi se la prende con Isoardi, le dice di non tirarsi indietro nelle *dinamiche*, lei gli risponde che anche lui lo faceva al Grande Fratello, lui le ricorda che ha vinto e quindi è lì in quanto esperto (c’era il rischio potessimo dimenticarlo dai cinque minuti in cui aveva smesso di ricordarcelo). Ma Isoardi non è Antonella Elia, è Alessia Mancini.

Siete delle pippe al sugo! Dopo questa, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo! Buonanotte #Isola pic.twitter.com/MnPelNebHA — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021

Ilary, la mental coach che tutti vorremmo, ha detto ai concorrenti che sono delle pippe al sugo e devono darsi da fare. Ora che non c’è più la Martani non hanno scuse per non pescare o per non darsi al cannibalismo. Intanto giovedì inizia anche la versione spagnola dell’Isola, Supervivientes su telecinco, con Valeria Marini, praticamente una realtà alternativa Mediaset. Ci aspettiamo un crossover. Baratteranno Beppe Braida per un pugno di riso? Venderanno Drusilla per un paio di spagnoli in forma che possono pescare? La Marini, cioè la Vera Gemma degli altri, farà da mediatrice culturale? Ci aspettiamo tanto, non avremo nulla. Come sempre.