Il pentito Awed è tutto ciò che avevano da offrirci?

C'era più materiale narrativo nella Ever Given che nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi. Vera Gemma fuori, la Isoardi sempre più bella e il compleanno di Drusilla Gucci. Meno meta-televisione e più televisione, per favore

Le dinamiche sono come il sesso: più ne parli e meno ne fai. Alcune cose successe ieri sera all'Isola dei Famosi rendono l’idea. Un’avvincentissima lite tra chi mangia i conchiglioni di mare e chi meno riso, il compleanno di Drusilla Gucci a cui hanno regalato delle ossa di pollo, le imitazioni di Valentina Persia (questo è il punto in cui stavo per mettermi a leggere il bugiardino di AstraZeneca). Tutto ciò che avevano da offrirci era il filmato dei tre giorni di rinascita di quel pentito di Awed. Che palle. La parola ricorrente era “dinamiche” ma c’era più materiale narrativo nella Ever Given bloccata nel fango di Suez: una nave ferma ci ha intrattenuto di più. La regola è sempre: meno meta-televisione, più televisione.