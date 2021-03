Sanremo, Laura Pausini si commuove cantando la canzone del Golden Globe

"Strano pensare che una canzone cantata da un'italiana sia nominata in un premio così importante in America". L'emozione della cantante conosciuta sul palco dell'Ariston 28 anni fa con "La solitudine"

La cantante romagnola si commuove sul palco dell'Ariston, prima di cantare e durante la canzone che le ha fatto vincere il Golden Globe: "Quando ho la lingua a cammello, una cosa tipica mia di Sanremo cioè ho finito la saliva sono emozionata. Non mi aspettavo i Golden Globe, perché è strano pensare che una canzone cantata da un'italiana sia nominata in un premio così importante in America" ha commentato la Pausini. Poi canta per la prima volta "Io sì (Seen)" — la canzone "golden", come viene subito rinominata — con gli occhi lucidi e alla fine trattiene a stento le lacrime.