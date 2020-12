X Factor, la Semifinale dell'insipienza

L’Italia non è ancora libera da NAIP e difficilmente lo sarà. Ieri mattina è stato citato in aula da Federico Mollicone di Fratelli d’Italia e ieri sera è finito in finale, dopo aver duettato con Elio, uno che ha tenuto fede alla sua promessa di liberarci di lui più o meno come e quanto Barbara Streisand. Hanno cantato “La canzone monotona”. Sky ne ha subito fatto una clip che ha intitolato così: “Il genio di Naip incontra il genio di Elio” – consigliamo la cura Woody Allen in Manhattan: “Conosci troppi geni, dovresti frequentare qualche cretino ogni tanto, impareresti qualcosa”.

