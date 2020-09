Contrordine in Rai: Salvini chi? Ora tutti con Giorgia!

Un vecchio mantra sempre attuale dice che in Rai s’intuisce da che parte tira il vento della politica in anticipo sul Paese. “Guarda cosa succede a Viale Mazzini e saprai quello che tra sei mesi accadrà a Montecitorio…”. Secondo gli ultimi segnali, allora, Giorgia Meloni arriverà presto a essere la leader del centrodestra. Perché nelle ultime settimane, da Saxa Rubra e Via Teulada, fin su a Milano, in corso Sempione, è tutto un saltare sul carro di Fratelli d’Italia. Che poi per molti si tratta di un ritorno a casa. Già ben prima delle elezioni del 2018, infatti, non furono pochi i “destri” della tv pubblica a scoprirsi improvvisamente salviniani. “Tocca buttasse su Salvini, speramo che nun ce fanno l’esame de longobardo…”, diceva allora un cronista di telegiornale con il cuore a destra. Ecco, diciamo che molti di loro stanno rientrano all’ovile, ma ci sono anche nuovi ingressi.

