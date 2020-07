Non è un'estate per divanisti. Pillole di serie tv da vedere a luglio

Un luglio abbastanza scarico quello che sta per arrivare, almeno dal punto di vista seriale. Complice la ricerca di refrigerio estivo e le produzioni ferme causa pandemia, le piattaforme scelgono (seguendo un’abitudine propria delle sorelle maggiori generaliste) di conservare i prodotti più interessanti per l’autunno. Fanno eccezione le trasposizioni seriali di due grandi romanzi. Non proprio dal gusto estivo ma grandi narrazioni. Il che vale di più.