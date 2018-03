Barbara D'Urso torna al Grande Fratello: ragazzi siete pronti?

Dopo 15 anni, Barbara D'Urso torna a condurre il Grande Fratello. Lo rivela la stessa conduttrice, in un video postato sui suoi canali social. "Da settembre sto indossando a 'Domenica Live' gli abiti che avevo indossato quando conducevo il 'Grande Fratello'. Io gli indizi ve li avevo dati", ha spiegato la D'Urso. "Mediaset mi sta corteggiando da settembre. Ho detto ripetutamente no e poi alla fine mi hanno convinta. Con questi abiti hanno vinto. Siete pronti a sentirmi dire di nuovo 'Ragazzi, siete stati nominati'? Non ditelo a nessuno però".

Dal 23 aprile (salvo modifiche al palinstesto), "Carmelita" sarà al timone della nuova edizione del GF. La conferma ufficiale è arrivata anche da una nota di Mediaset: "Il capostipite di tutti i reality, assente dagli schermi di Canale 5 dal 2015, sarà in onda in aprile e verrà affidato alla star che lo aveva guidato per tre edizioni contribuendo a lanciarlo definitivamente nel panorama televisivo italiano". Barbara d’Urso ha confermato che per tutta la durata del Grande Fratello, manterrà il timone dei suoi programmi: Pomeriggio 5 e Domenica Live.