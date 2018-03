A 25 anni da Jurassic Park ecco i provini (fake) delle star

Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario di Jurassic Park (il film uscì nelle sale nel 1993) e lo scorso weekend Saturday Night Live ha celebrato la ricorrenza pubblicando una raccolta di finte audizioni inedite di mostri sacri del cinema e non solo. Gli attori recitano davanti a una telecamera con abiti d'epoca, una fotografia decisamente retrò e un paio di palme sullo sfondo, come se nel 1992 avessero fatto dei provini per avere un ruolo nel film di Steven Spielberg. Le audizioni includono le (finte) performance di talenti come Hugh Grant, Al Pacino, Jodie Foster, Whoopi Goldberg e Eddie Vedder. Di tanto in tanto, il SNL tira fuori dei provini fake come questo e il più delle volte è piuttosto divertente.

Qui quello in cui JJ Abrams (che in realtà appare solo all'inizio del video) mostra alcuni provini per Star Wars: The Force Awakens.