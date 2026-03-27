La dipendenza dai social, la responsabilità e le regole. Anatomia di una sentenza

Il precedente che spaventa Mark Zuckerberg e compagnia è quello di Big Tobacco. A un certo punto negli anni ’90 i consumatori hanno iniziato a fare causa ai produttori di sigarette, dimostrando piano piano che non solo facevano male al corpo, ma che creavano una forte dipendenza (fisica e mentale). E da lì in poi è stato difficile, per le aziende, difendere il loro prodotto. Gli effetti sono stati continui: restrizione delle pubblicità, sempre più rigide leggi anti-fumo, campagne di sensibilizzazione, aumento dei prezzi e “immagini choc” sui pacchetti (le foto di menomati e moribondi). Ma se la dipendenza è insito nel modello dei sociali, se gli effetti deleteri sono materia di studio e dibattito – basta leggere “La generazione ansiosa” di Jonathan Haidt – è più difficile dimostrare la relazione con la salute mentale degli utenti. C’è anche una questione di responsabilità – personale o, per i minorenni, familiare – e di regole che al momento non esistono. E’ necessario creare delle restrizioni per accedere alle piattaforme, così come esistono quelle per comprare un pacchetto di sigarette? Se le devono autoimporre le compagnie del Big Tech o deve farlo lo stato? Il dibattito è aperto, intanto iniziano i risarcimenti.