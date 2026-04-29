Pechino blocca l’accordo tra Manus e Meta. I talenti cinesi restano in Cina

Non basta il “Singapore washing”, cioè il trasferimento di un’azienda cinese al di fuori dei confini nazionali, per allentare la dipendenza dalle decisioni del Partito comunista cinese. E’ il primo importante avvertimento che ha dato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) all’inizio della settimana quando ha ordinato il blocco dell’acquisizione da oltre due miliardi di dollari della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta, segnando per la prima volta l’utilizzo delle misure di controllo della sicurezza degli investimenti esteri introdotte alla fine del 2020. Le autorità cinesi hanno scritto con un comunicato di aver di fatto “vietato gli investimenti stranieri nel progetto Manus, in conformità con le leggi e i regolamenti, e richiesto alle parti coinvolte di ritirare la transazione di acquisizione”, perché le prime attività di ricerca e sviluppo dell’azienda si sono svolte in Cina e i suoi dati principali le appartengono. Il problema non è quindi dove la società è attualmente registrata o dove si trovano i suoi dipendenti – a luglio scorso Manus ha chiuso i suoi uffici in Cina licenziando decine di dipendenti e ha trasferito le sue attività a Singapore – ma “i suoi legami tecnologici, di talenti e di dati con Pechino, e se la transazione possa danneggiare la sicurezza industriale e gli interessi di sviluppo della Cina”, ha spiegato in un editoriale il tabloid statale in lingua inglese Global Times.