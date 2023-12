Una migliore connessione contrasta le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione

Il progetto iliadship per lo sviluppo delle competenze nelle giovani generazioni per un futuro sempre più inclusivo e connesso

Oggi più che mai, una migliore connessione consente di contrastare le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione. In iliad lo sanno bene, perché per loro le telecomunicazioni sono lo strumento per connettere le persone e i territori, colmare i divari economici e relazionali, e contribuire a costruire un futuro migliore. Accedere ad una educazione e formazione di qualità, dunque, è la condizione necessaria per costruire una società più giusta, equa ed inclusiva.

iliadship nasce proprio per questo: abilitare lo sviluppo delle competenze nelle giovani generazioni per un futuro sempre più inclusivo e connesso. È con questo spirto che verrà accompagnata la prima classe di giovani studenti che entreranno a far parte della community iliad e che, affiancati da un tutor scelto fra i dipendenti dell’azienda, e da un mentore scelto fra i componenti dell’Advisory Board, per i prossimi due anni vivranno un’esperienza formativa innovativa ed unica.

Foto Iliad

Composta da giovani studenti in ambito S.T.E.M., Scienze Sociali e Arts & Literature, i cinque ragazzi e le cinque ragazze provenienti da tutta Italia potranno contare non solo sul sostegno economico, ma anche su un percorso di formazione che prevede la partecipazione a workshop comuni, numerose esperienze di gruppo e un tirocinio extra-curriculare.

Un progetto unico e innovativo dedicato a tutti gli studenti che decidono di proseguire i propri studi in un corso di laurea magistrale. Non c’è fretta, perché iliadship ha una durata di dieci anni e in primavera si potrà applicare per la seconda edizione.

Intanto, in bocca al lupo alla nuova classe.