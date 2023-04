Eolo, la connessione per tutti

Questo è un contenuto sponsorizzato realizzato da Eolo

Viviamo in un’epoca dove chi è senza connessione internet è di fatto escluso dal mondo. Eppure ci sono persone che non hanno la linea a casa perché utilizzano soltanto il cellulare, oppure abitano in luoghi piccoli o isolati che non sono coperti dal segnale. Che fare? In loro aiuto arriva il servizio internet senza linea fissa.

Come funziona internet senza linea fissa? Alcune compagnie offrono la possibilità di connettersi ad internet tramite una connessione LTE/5G con una sim dati e un modem apposito. Altri sfruttano i ripetitori radio ( BTS ), per diffondere il segnale nel territorio e quest’ultimo metodo è forse più stabile e affidabile.

Nel corso degli anni diverse compagnie hanno cominciato ad offrire questi servizi, ma ce n’è una in particolare che è partita dal basso (da piccoli borghi), per poi riuscire a coprire in poco tempo l’intera penisola arrivando a diventare la più grande rete FWA d’Italia: stiamo parlando di Eolo!

Eolo, dove gli altri non arrivano

Eolo non è un nome messo così a caso, ma è stato scelto in onore del dio del vento. Il vento è veloce e soffia lontano così come il servizio Internet senza linea fissa di Eolo, che copre attualmente oltre 6.900 piccoli comuni e ha circa 1.600.000 persone connesse alla rete.

Eolo Spa nasce nel 1999 con il nome di NGI Spa e muove i suoi primi passi nel mondo dei videogiochi online, mentre ai giorni nostri si occupa di servizi di connettività wireless sia per i privati che per le aziende.

Sono ancora tanti purtroppo gli italiani che non sono raggiunti dal segnale ADSL e dalla fibra, ma grazie a Eolo, ora tutti possono avere sia in casa che in ufficio una connessione internet senza linea fissa, veloce, affidabile e stabile.

L’obiettivo principale di Eolo è quello di garantire a tutti il diritto di potersi connettere ad internet e ad oggi raggiunge sia le grandi città che i comuni più piccoli, anche quelli dove le altre aziende di telecomunicazioni non hanno avuto mai interesse ad investire in reti ed infrastrutture.

Eolo offre una connessione internet senza linea fissa di tutto rispetto: velocità fino a 100 Mb/s in download e fino a 100 Mb/s in upload per il mercato privati, e collegamenti dedicati con velocità da 25 Mb/s fino a 1 Gb/s per i professionisti e le aziende. In quest’ultimo caso la banda è garantita al 95%.

L’installazione è estremamente semplice: basta posizionare un’antenna nella casa o nell’azienda che ha richiesto il servizio, e direzionarla verso il ripetitore Eolo più vicino. Queste operazioni vengono svolte da un tecnico competente che dopo aver preso appuntamento con il cliente, si reca a casa dello stesso, effettua un sopralluogo e procede all’installazione. Generalmente le operazioni di avviamento del servizio richiedono meno di 30 minuti.

Eolo, una connessione, mille possibilità

I servizi di Eolo sono innovativi e tecnologicamente avanzati, appositamente studiati per andare incontro alle più diverse necessità. Ultimamente offre spesso pacchetti studiati per attività mirate come il gaming, lo streaming e lo smart working, che nell’ultimo periodo, complice la recente pandemia, ha avuto una forte espansione.

È completamente indipendente dal punto di vista delle reti e delle infrastrutture, perché sono interamente di sua proprietà, e la forza di Eolo è quella di poter offrire i suoi innovativi servizi senza vincoli contrattuali, al contrario di altre compagnie telefoniche che vincolano i loro clienti per un periodo di 24/48 mesi.

Tra i pacchetti offerti da Eolo ci sono +Intrattenimento, servizio internet senza linea fissa pensato per tutti coloro che usano la rete soprattutto per giocare online e vedere i film in streaming. Incluso nel pacchetto +Intrattenimento il router ultraveloce e le chiamate voce illimitate.

Con +Intrattenimento la velocità massima di download va da 30 a 100 Mb/s, ma se si aggiunge anche il pacchetto +Studio e Lavoro la velocità aumenta e si può arrivare a 200 Mb/s o 1 Gb/s in base alla tecnologia utilizzata in fase di installazione. Il pacchetto +Studio e lavoro è particolarmente indicato per le persone che utilizzano internet soprattutto per studiare o lavorare.

Sono tre i pacchetti offerti da Eolo, ma mentre i primi due ( +Intrattenimento e +Studio e Lavoro ) sono servizi internet senza linea fissa ad alta velocità, il terzo è un servizio complementare che punta ad assicurare protezione e sicurezza durante la navigazione.

Con +Sicurezza si protegge adeguatamente la rete da attacchi esterni e si tutela la navigazione dei più piccoli. Incluso nel servizio, infatti, c'è un efficace antivirus per mantenere sicuri tutti i dispositivi collegati alla rete Eolo e con +Parental Control i bambini navigano in tutta sicurezza e alla larga da siti non adatti alla loro età.

Conclusioni

Eolo è azienda leader nel settore dei servizi internet senza linea fissa, ed è l’ideale per tutti coloro che non hanno una linea telefonica fissa a casa e hanno bisogno di una connessione internet veloce e affidabile a un prezzo conveniente e senza vincoli.

È indicata soprattutto per tutti coloro che abitano nei piccoli comuni non raggiunti dall’adsl e dalla fibra, e si rivolge sia ai privati che alle aziende. Per conoscere tutte le offerte e avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale.